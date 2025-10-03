La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha dado a conocer la lista oficial de convocados para los próximos partidos amistosos de la selección nacional, programados para octubre de 2025. El director técnico Óscar Villegas, recientemente ratificado en el cargo, ha seleccionado a 25 futbolistas que se prepararán para estos compromisos, que forman parte del proceso rumbo al repechaje clasificatorio al Mundial 2026, previsto para marzo del próximo año.

Un aspecto destacado de esta convocatoria es la juventud del plantel, con 13 jugadores menores de 23 años y cinco futbolistas que no superan los 20 años. Además, la lista cuenta con un 60% de jugadores que militan en el exterior, lo que refleja un esfuerzo por integrar a los legionarios que vienen mostrando un buen nivel en distintas ligas internacionales.

Entre las novedades más llamativas, destaca la primera convocatoria de Marcelo Timorán, lateral izquierdo de 19 años nacido en Oruro, quien actualmente defiende los colores del Córdoba CF en la segunda división de España.

Marcelo Timorán, nacido en Oruro en 2006, es un prometedor lateral izquierdo que ha captado la atención del fútbol boliviano. A los 12 años, se trasladó a España para perseguir su sueño futbolístico, y actualmente milita en el Córdoba CF, equipo de la Segunda División española. Su versatilidad y habilidades técnicas le han permitido destacar en su posición, ganándose un lugar en el equipo juvenil y, posteriormente, en el filial del club.

Recientemente, Timorán renovó su contrato con el Córdoba CF hasta 2028, consolidando su futuro en el club. Su rendimiento y proyección no han pasado desapercibidos, y ha sido convocado por primera vez a la selección boliviana para los amistosos contra Jordania y Rusia en la fecha FIFA de octubre de 2025. Este llamado representa un reconocimiento a su talento y esfuerzo, y marca un hito en su carrera, ya que ha elegido representar a Bolivia, a pesar de contar con la nacionalidad peruana por parte de sus padres.