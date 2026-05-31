Marcelo Bielsa ya tiene a sus elegidos. La selección de Uruguay oficializó la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La nómina mantiene la base del proceso que logró la clasificación y refleja la identidad competitiva que el técnico argentino le ha imprimido a la ‘Celeste’.
Marcelo Bielsa ya tiene a sus elegidos. La selección de Uruguay oficializó la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La nómina mantiene la base del proceso que logró la clasificación y refleja la identidad competitiva que el técnico argentino le ha imprimido a la ‘Celeste’.
Entre los nombres más destacados aparecen figuras consolidadas como Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo, pilares de un equipo que combina intensidad, dinámica y presión alta. Además, el plantel incluye futbolistas que han ganado protagonismo en los últimos años, consolidando una estructura que Bielsa viene trabajando desde el inicio de su ciclo.
En el mediocampo, Uruguay apuesta por el equilibrio y la recuperación con jugadores como Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, mientras que en ataque la velocidad y el desequilibrio serán claves con extremos como Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo. La defensa, por su parte, mantiene una base sólida con experiencia internacional.
La convocatoria confirma la intención de Bielsa de sostener una idea de juego clara de cara al Mundial. Uruguay buscará ser protagonista en un grupo exigente y volver a posicionarse entre las selecciones más competitivas del planeta, respaldada por una generación que mezcla presente y proyección.
Arqueros
- Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
- Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
- Santiago Mele - Monterrey
Defensas
- Ronald Araujo - Barcelona
- José María Giménez - Atlético Madrid
- Santiago Bueno - Wolverhampton
- Sebastián Cáceres - América de México
- Mathías Olivera - Napoli
- Guillermo Varela - Flamengo
- Matías Viña - River Plate (ARG)
- Joaquín Piquerez - Palmeiras
- Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
- Federico Valverde - Real Madrid
- Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
- Manuel Ugarte - Manchester United
- Emiliano Martínez - Palmeiras
- Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
- Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
- Nicolás De La Cruz - Flamengo
- Agustín Canobbio - Fluminense
- Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
- Brian Rodríguez - América de México
- Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
- Darwin Núñez - Al-Hilal
- Federico Viñas - Real Oviedo
- Rodrigo Aguirre - Tigres