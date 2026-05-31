Marcelo Bielsa ya tiene a sus elegidos. La selección de Uruguay oficializó la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La nómina mantiene la base del proceso que logró la clasificación y refleja la identidad competitiva que el técnico argentino le ha imprimido a la ‘Celeste’.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Entre los nombres más destacados aparecen figuras consolidadas como Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo, pilares de un equipo que combina intensidad, dinámica y presión alta. Además, el plantel incluye futbolistas que han ganado protagonismo en los últimos años, consolidando una estructura que Bielsa viene trabajando desde el inicio de su ciclo.

En el mediocampo, Uruguay apuesta por el equilibrio y la recuperación con jugadores como Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, mientras que en ataque la velocidad y el desequilibrio serán claves con extremos como Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo. La defensa, por su parte, mantiene una base sólida con experiencia internacional.

La convocatoria confirma la intención de Bielsa de sostener una idea de juego clara de cara al Mundial. Uruguay buscará ser protagonista en un grupo exigente y volver a posicionarse entre las selecciones más competitivas del planeta, respaldada por una generación que mezcla presente y proyección.

Lista de convocados de Uruguay

Arqueros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensas

Ronald Araujo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América de México

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River Plate (ARG)

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

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