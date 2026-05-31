Por Redacción EC

Marcelo Bielsa ya tiene a sus elegidos. La selección de Uruguay oficializó la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La nómina mantiene la base del proceso que logró la clasificación y refleja la identidad competitiva que el técnico argentino le ha imprimido a la ‘Celeste’.

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