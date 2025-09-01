En el último día del mercado de fichajes de Europa, Liverpool sumó un nuevo refuerzo. Se trata de Alexander Isak, quien se convirtió en jugador de los “Reds” tras desembolsar 150 millones de euros (130 millones de libras).

El futbolista llega procedente del Newcastle y firmó contrato hasta junio del 2031. El traspaso impone un nuevo récord en la Premier League, pues se convirtió en el más caro de la historia de la máxima división inglesa.

El fichaje también deja atrás el récord que el propio Liverpool había impuesto con la compra de Florian Wirtz al Bayer Leverkusen. El equipo de Anfield pagó en este mercado de transferencias una suma de 137.5 millones de euros, cifra que ha superada recientemente.

De esta manera, los “Reds” cierran el mercado con un gasto de más 350 millones de euros, contando los fichajes de Wirtz (137.5), Ekitiké (95), Kerkez (47), Frimpong (40), Leoni (31) y Pécsi (1.8).

Además, el fichaje de Isak se convierte en el tercero más caro de la historia, por detrás de Neymar (222 millones) y Kylian Mbappé (180 millones), cuando ambos fueron comprados por el PSG.

