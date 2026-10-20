El Torneo Clausura del fútbol uruguayo tiene un nuevo y único líder. Liverpool firmó una victoria estratégica e histórica al derrotar por 1-0 a Peñarol en el Estadio Belvedere, desbancando a su rival directo y consolidándose como el principal candidato al título en esta recta final del campeonato.

El destino del compromiso comenzó a inclinarse justo antes del descanso, cuando el mediocampista aurinegro Jesús Trindade vio la tarjeta roja por doble amonestación en el tiempo añadido de la primera mitad. Esta expulsión obligó a Peñarol a replegar sus líneas y reestructurar un esquema táctico que, hasta ese momento, había logrado contener con relativa comodidad los circuitos ofensivos del dueño de casa.

Aprovechando la superioridad numérica, la escuadra local volcó el juego hacia el campo rival durante el complemento y encontró la recompensa en el minuto 73. Tras una habilitación precisa de Lucas Acosta, el atacante Federico Martínez controló el balón dentro del área y sacó un remate bajo e inatajable que desató la euforia de la parcialidad negriazul.

Con este resultado, Liverpool escaló hasta los 24 puntos para liderar la clasificación general de forma aislada, dejando a Peñarol rezagado en el segundo escalón con 20 unidades. El Carbonero no solo lamentó la pérdida del liderato, sino también su falta de profundidad en ataque, despidiéndose del encuentro sin conseguir un solo remate directo al arco custodiado por Mathías Bernatene.