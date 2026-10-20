Por Redacción EC

El Torneo Clausura del fútbol uruguayo tiene un nuevo y único líder. Liverpool firmó una victoria estratégica e histórica al derrotar por 1-0 a Peñarol en el Estadio Belvedere, desbancando a su rival directo y consolidándose como el principal candidato al título en esta recta final del campeonato.

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