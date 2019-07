Liverpool: Jürgen Klopp y la insólita reacción tras revivir el gol de Origi que eliminó al Barcelona | VIDEO

Las semifinales de la Champions League 2018-19 fueron protagonizadas por Liverpool y Barcelona, en dónde los españoles no pudieron proteger un 3-0 a favor en la ida y fueron goleados por 4-0 en Anfield y eliminados del torneo.

Jürgen Klopp no pudo soportar la risa cuando tras algunos meses de consagrarse campeón de la Champions League con el Liverpool, apreció el cuarto gol anotado por Origi ante el Barcelona (Video: Liverpool FC)

Divock Origi fue el autor de uno de los goles más recordados de la última edición de la 'Orejona', una desatención de la defensa visitante dejó sin marca al belga en el área y sin fastidio alguno, sentenció el partido para los 'Reds'.

"Es increíble, y realmente es muy difícil de finalizar. Les dije que el Barcelona no iba a defender esa jugada, el fútbol siempre es así, cuando uno marca el otro comete varios errores. El Barcelona no podía esperar que sacáramos, es increíble y es un gol que no podré olvidar nunca, me encanta", precisó Klopp en una entrevista.

Además, el estratega alemán no pudo contener las carcajadas mientras revivía aquel gol que le dio el pase a la final de la Champions League.