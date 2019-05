Liverpool: así reaccionaron Klopp, jugadores e hinchas al no conseguir el título de Premier League | VIDEO

La última fecha de la Premier League fue no apta para cardíacos. Liverpool tenía la obligación de ganar a los Wolves y esperar que el Manchester City iguale o pierda ante Brighton para que no logre coronarse. Sin embargo, lo último no se dio y así reaccionaron los jugadores y técnico de los 'Reds', al no consagrarse en el torneo inglés.

Liverpool venció por 2-0 a los Wolves; sin embargo, no pudo consagrarse en la Premier League. Esta fue la reacción del plantel de los 'Reds' y de Jügen Klopp, su entrenador (Video: Twitter)

Apenas se escuchó el pitazo final del encuentro y con el marcador del otro partido ya en mente (4-1), Jürgen Klopp atinó a acercarse a su comando técnico y jugadores, para estrechar la mano y darse un fuerte abrazo con cada uno de ellos.

Acto seguido, el alemán ingresó al campo de juego a seguir felicitando a los suyos y saludar a quienes integraron el conjunto rival. Mientras sucedía todo esto, la hinchada de los 'Reds' no dejaba de cantar en forma de agradecimiento a los jugadores.

Liverpool se ubicó segundo de la Premier League con un total de 97 unidades, apenas uno detrás del Manchester City. Además, los 'Reds' perdieron apenas un partido y tuvieron a dos de sus delanteros (Salah y Mané) entre los goleadores del torneo.

Cabe precisar que los dirigidos por Jürgen Klopp podrán tocar la gloria el 1 de junio, cuando protagonicen la final de la Champions League frente al Tottenham. El mencionado duelo se desarrollará en el estadio Wanda Metropolitano.