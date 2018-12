Liverpool: el rojo que no desentona

Kenyi Peña Andrade

Ya acabó la Navidad, pero los cánticos de la hinchada del Liverpool son como villancicos para los oídos de Jürgen Klopp en el mítico Anfi eld. El alemán, desde el banquillo, como de costumbre, mira hacia la tribuna, vibra y sonríe. El aliento de los hinchas es como su equipo, por eso es entendible dicha conexión mágica entre el técnico y la gente: es incansable, mantiene un ritmo intenso y mientras ellos elevan su voz en las gradas, los once jugadores rojos ejercen una presión alta en campo rival.

Ayer, en el tradicional Boxing Day, una fecha en donde se promueve la realización de donaciones a las personas de bajos recursos en el Reino Unido, y la Liga Inglesa no se detiene, Liverpool aplastó 4 -0 al Newcastle y no regala un solo punto en su objetivo de salir campeón por primera vez en la Premier League (en su último título de 1989-90 el torneo se llamaba Football League First Division).

Con la derrota del que era su más cercano perseguidor, Manchester City por 2-1 ante Leicester, los ‘Reds’ son líderes con 7 puntos de ventaja sobre los ‘Citizens’, y 6 sobre el ahora segundo Tottenham, que goleó 5-0 al Bournemouth.

—Números que hablan—

En pleno invierno europeo, el Liverpool de Klopp se mantiene con el motor caliente en 19 fechas jugadas de la Premier. Hasta la jornada de ayer no ha perdido un solo partido y es uno de los tres equipos que se mantiene invicto en las cinco ligas top de Europa, junto a la Juventus (Serie A) y al PSG (Ligue 1).

Además, en su octava victoria seguida Klopp llegó al centenar de triunfos como entrenador del conjunto rojo (72 en Premier, 12 en Champions, 7 en Copa de la Liga, 6 en Europa League y 3 en FA Cup). Por si fuera poco, tiene los mejores números del torneo: es el cuadro más ganador con 16 triunfos, el segundo más goleador con 43 tantos y el menos batido con tan solo 7 goles encajados.

Asimismo, Liverpool tendrá que vencer una estadística que ha sido una maldición. En ocho de las últimas diez temporadas los que son líderes el día de Navidad terminaron por ganar el título. No obstante, las dos únicas excepciones tienen a los ‘Reds’ como protagonistas, en las temporadas 2008-09 y 2013-14.

Dejan Lovren abrió el marcador al minuto 11 con un potente remate dentro del área. El segundo cayó con un penal convertido por Mohamed Salah (48’). Luego, Xherdan Shaqiri (79’) puso el tercero y Fabinho (85’), de cabeza, decretó el 4-0.

En el otro partido de la jornada, el cuadro de Pep Guardiola sumó su segunda derrota seguida, pese a adelantarse con el tanto de Bernardo Silva (14’). Albrighton (19’) y Ricardo Pereira (81’) voltearon el encuentro.

En la Premier, el heavy metal de Klopp sigue dando conciertos de buen fútbol incluso en épocas navideñas. Los demás, por ahora, no pueden seguirle el ritmo.

LEE TAMBIÉN...