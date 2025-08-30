Ver Liverpool vs. Arsenal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Anfield por la fecha 3 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 31 de agosto de 2025, a las 10:30 de la mañana (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina y Chile, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Caliente TV y Amazon Prime Video lo pasan en México, y ESPN+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.