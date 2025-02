Ver Liverpool vs Aston Villa EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Villa Park (Birmingham) partido adelantado de la Jornada 29 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, miércoles 19 de febrero de 2025, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 4:30 PM de Argentina y Chile, y la 1:30 PM de México. ¿Dónde ver? Disney Plus (Disney+) transmite en todo Sudamérica y Centroamérica a través de ESPN, mientras que MAX pasa el juego en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

