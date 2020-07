Liverpool vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 33 de la Premier League, este domingo 5 de julio desde la 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, DAZN y Sky Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Campeón de la Premier League hace algunos días, Liverpool recibirá a Aston Villa, con la idea de lavarse la cara luego de la estrepitosa reciente goleada (4-0) a manos de Manchester City. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

Liverpool vs. Aston Villa: Horarios y canales del encuentro

País Horario Canal Perú 10:30 a.m ESPN 2 Colombia 10:30 a,m ESPN 2 Chile 11:30 a.m ESPN 2 Argentina 12:30 p.m ESPN 2 Uruguay 12:30 p.m ESPN 2 Brasil 12:30 p.m ESPN Brasil

Liverpool vs. Aston Villa: horarios del partido

Liverpool vs. Aston Villa: La previa

Liverpool mostró una de sus peores cara el jueves, al caer a manos de los ‘Citizens’, los segundos en las clasificación de la liga inglesa. Los ‘Reds’ tuvieron una pésima presentación y no pudieron contra el elenco de Pep Guardiola, al que le llevan una ventaja de 20 puntos.

Eliminado de la Champions League y sin compromisos en otros torneos, Liverpool afrontará ante Aston Villa el primero de sus seis partidos restantes que tendrá hasta el final de la temporada. Brighton, Burnley, Arsenal, Chelsea y Newcastle serán sus próximos rivales.

Manchester City goléo 5-0 a Liverpool por la Premier League. (Foto: Agencias)

“Queremos ganar partidos de fútbol y para ganar partidos de fútbol, los mejores jugadores tienen que estar en el campo”, indicó en la previa, el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, priorizando así los resultados, más allá de la chance de que pueda dar a elementos más jóvenes.

“Están tan cerca, son realmente buenos y son nuestro futuro, 100 por ciento. Pero no jugarán ahora porque quiero verlos en un juego de la Premier League. No damos los juegos de la Premier League como regalos de Navidad, no podemos hacer eso”, explicó el alemán.

Liverpool no podrá contar con el defensor Joel Matip por una lesión en el tobillo. Es más, el camerunés estará de baja para lo que resta de la competencia. La buena noticia es que el suizo Xherdan Shaqiri continúa con los entrenamientos tras dejar en el pasado una dura lesión, aunque no está confirmada su presencia para el duelo contra Aston Villa.

Liverpool se coronó campeón de la liga inglesa luego de 30 años. (Foto: AFP)

Aston Villa viene de perder 1-0 ante Wolverhampton, con lo que alargó su cifra a nueve partidos oficiales sin conocer de victorias. Los ‘Villanos, hoy, le estarían diciendo adiós a la Premier League, considerando su posición (18°) y sus 27 unidades).

Liverpool vs. Aston Villa: Las apuestas

Liverpool vs. Aston Villa: Últimos partidos

Liverpool vs. Aston Villa: Tabla de posiciones

Liverpool vs. Aston Villa: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane.

Aston Villa: Nyland; Konsa, Hause, Mings, Taylor; McGinn, Luiz, Hourihane; El Ghazi, Davis, Grealish.

