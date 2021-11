Liverpool recibe al Atlético de Madrid este miércoles por el grupo B de la UEFA Champions League. En la previa del partido, la cuenta oficial de los ‘Colchoneros’ cambió la histórica portada del álbum ‘Abbey Road’ de ‘The Beatles’, banda identificada con el club inglés, en una clara provocación.

La imagen editada muestra que el ‘Cholo’ Simeone, Luis Suárez, João Félix y Kieran Trippier reemplazaron a John Lennon, Paul Mccartney, Ringo Starr y George Harrisson, los famosos integrantes del desaparecido grupo musical.

Sobre el paso de cebra, el ‘Pistolero’ mira distraídamente hacia la cámara y le sigue el atacante portugués João Félix con la cabeza inclinada. En la tercera posición, el entrenador argentino aparece levantando los brazos y, por último, Trippier aplaude con las manos en alto.

Además, en la publicación de Instagram, el elenco ‘Colchonero’ puso como descripción “All You Need Is Atleti”, una parodia de “All You Need Is Love”, canción emblemática de ‘The Beatles’. Los hinchas de ambos equipos discutieron en los comentarios.

El elenco de Diego Simeone buscará revancha, pues en la fecha pasada cayó en casa por 3-2 ante el Liverpool. En dicha oportunidad, Antoine Griezmann marcó un doblete, sin embargo, salió expulsado por lo que se perderá el partido en Anfield.

¿Cómo va el Atlético de Madrid en el grupo B de la Champions League?

El Atlético de Madrid marcha segundo con cuatro unidades, al igual que el Porto, pero con mejor diferencia de goles. El solitario líder del grupo B es el Liverpool con nueve puntos.