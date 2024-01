Liverpool vs. Bournemouth en vivo online gratis se enfrentan este domingo 21 de enero del 2024 por la jornada 21 de la Premier League, desde Vitality Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local) y 1:30 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal ESPN; además, tienes las opción streaming de Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio. Recordemos que los ‘Reds’ son se ubica en la primera posición de la liga y cualquier tropiezo podría significar perder el liderato.

