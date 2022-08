Liverpool vs. Bournemouth EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada de la Premier League este sábado 27 de agosto del 2022 desde las 9:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Anfield.

Inicio inesperado de temporada para el equipo de Jürgen Klopp: solo dos puntos de nueve disputados. Los ‘Reds’ empataron contra el recién ascendido Fulham y luego repitieron resultado ante Crystal Palace. Cuando parecía que podían recuperarse, Manchester United fue superior y se quedó con el clásico inglés en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League?

Perú – 9:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Colombia – 9:00 a.m.

México – 9:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Venezuela – 10:00 a.m.

Bolivia – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a.m.

Uruguay – 11:00 a.m.

Brasil – 11:00 a.m.

España – 4:00 p.m.

Pese al arranque flojo, el técnico de Liverpool confía en recuperar terreno y rival que recibirá en casa viene de dos golpes durísimos. Así que, sobre el papel, los de Anfield deberían sumar su primer éxito. Para ello, Fabinho volverá de titular y adelante Luis Díaz espera ser la clave en ofensiva al lado de Mohamed Salah y Roberto Firmino.

En tanto, Bournemouth se recuperó a mitad de semana de las heridas que dejaron las goleadas ante Manchester City (4-0) y Arsenal (3-0). El cuadro que lidera Scott Parker se impuso en la tanda de los penales a Norwich y pasó a la próxima fase de la Copa de la Liga. Para visitar Anfield, el DT de 41 años tiene dudas con respecto a Dominic Solanke, un ex de los ‘Reds’.

¿Dónde ver online el partido Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Liverpool y Bournemouth puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía Movistar Plus y DAZN. Si vives en México y Centroamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Paramount Plus. Finalmente, si estás en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

Liverpool vs. Bournemouth: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Salah, Luis Díaz, Firmino.

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Kelly, Zemura, Cook, Lerma, Billing, Tavernier, Anthony, Moore.

