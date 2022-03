Liverpool vs. Brighton EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 12 de marzo por la jornada 23 Premier League en el Falmer Stadium a partir de las 7:30 a. m. (hora peruana). El cotejo se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus . Los ‘Reds’ marchan en el segundo puesto con 63 unidades y llegan a este encuentro tras vencer por 1-0 a West Ham con gol de Sadio Mané por la reciente fecha del torneo local. No obstante, a mitad de semana, perdieron (1-0) ante el Inter por los octavos de final de la Champions League, pero por diferencia de goles pasaron a la siguiente fase.

La escuadra dirigida por Jurgen Kloop se encuentra a seis puntos de alcanzar al líder Manchester City. Sin embargo, el entrenador alemán no piensa por ahora en el título, pues él prioriza ir cada partido y ahora, se mentaliza en el encuentro ante Brighton.

En la víspera del compromiso, el DT de Liverpool elogió a su homólogo del rival de turno. “Graham Potter es un entrenador excepcional, tengo que decirlo, realmente me gusta mucho lo que está haciendo. El problema que tiene Brighton es que no concreta las situaciones que crea”, señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, Kloop elogió al delantero colombiano Luis Díaz. “Bueno, genial, excepcional. Sorprendentemente rápido (para adaptarse) y todo lo que deseas. Así es como es. Cuando fichas a un jugador, nunca sabes en el momento qué tan rápido irá, obviamente”, expresó.

“Luis tiene tantas cosas que necesita para impactar aquí y eso lo vimos en el primer momento, pero luego todavía hay una diferencia entre verlo en el entrenamiento y llevarlo a la cancha. Pero realmente obtienes lo que ves, en los entrenamientos también lo obtienes y en los juegos”, agregó.

Liverpool vs. Brighton: horarios

Perú: 7:30 a. m.

Colombia: 7:30 a. m.

Ecuador: 7:30 a. m.

México: 6:30 a. m.

Uruguay: 9:30 a. m.

Chile: 9:30 a. m.

Argentina: 9:30 a. m.

Liverpool vs. Brighton: canales

Perú: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Por otra parte, Brighton se ubica en el puesto 13 con 33 puntos y llega a este encuentro tras sumar cuatro derrotas consecutivas. En la reciente jornada cayó 2-1 ante Newcastle y deberá levantar cabeza si no quiere complicarse con la parte baja de la tabla.

En la previa, el DT de las ‘Gaviotas’, Graham Potter, llenó de elogios a los ‘Reds’. “Liverpool es uno de los mejores equipos del mundo. Han jugado a un nivel increíble durante un tiempo constante”, señaló, según cita el medio Sussex Live.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 3 de octubre del 2021. El encuentro quedó igualado (2-2). Henderson y Mané marcaron para Liverpool, mientras que Mwepu y Trossar anotaron para Brighton.

Liverpool vs. Brighton: posibles formaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mane y Díaz.

Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Duffy, Lamptey, Moder, Bissouma, Gross, Cucurella, Trossard y Maupay.

Conforme a los criterios de Saber más