Liverpool vs. Brighton EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE jugará este sábado 30 de octubre a las 9:00 a. m. (hora peruana) desde el Estadio de Anfield por la fecha 10 de la Premier League. Este partido será transmitido en exclusiva a través del plataforma de paga Star +.

Triplete de 'Mo' para el 5-0 del Liverpool ante Manchester United. (Video: beIN Sports)

Los ‘Reds’, que se ubican en la segunda posición con 21 puntos, llegan a este encuentro tras golear por 5-0 al Manchester United en el Old Traffor. Por eso, en este partido, esperan lograr los tres puntos que les permita escalar a la cima del campeonato.

Asimismo, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp es el único equipo invicto de la Premier League con seis partidos ganados y tres empatados. Por eso, es el favorito para ganar este partido. Mohamed Salah pasa por un momento espectacular y es la carta gol.

Por su parte, el Brighton ocupa la quinta posición con 15 unidades, no obstante, hace cuatro enfrentamientos que no conoce de victorias. El elenco dirigido por Graham Potter espera por lo menos clasificar a un torneo internacional a final de temporada.

Liverpool vs. Brighton: horarios en el mundo

Perú - 9:00 a. m.

México - 9:00 a. m.

Ecuador - 9:00 a. m.

Colombia - 9:00 a. m.

Argentina - 11:00 a. m.

Uruguay - 11:00 a. m.

Chile - 11:00 a. m.

Venezuela - 11:00 a. m.

Jürgen Klopp señaló que pese a que el Liverpool goleó 5-0 al United, aún tienen errores para corregir. El DT alemán habló en conferencia de prensa este viernes y comentó los aspectos negativos de su equipo. “United tuvo ocasiones claras, las cuales nosotros concedimos. No podemos confiar en la suerte o en Alisson. Pudimos ser mejores, de eso hablamos en el descanso, aunque ganábamos por 4-0″, reveló al respecto.

“Sabemos que tenemos cosas por mejorar. Para el mundo puede ser que el 5-0 haya sido perfecto, pero no lo fue. Es muy importante creer que podemos jugar mejor. Vi nuevamente la primera parte del partido y regalamos mucho. Hay cosas por mejorar, en general”, agregó Jürgen Klopp ante los medios.

Liverpool vs. Brighton: canales en el mundo

Perú: Star +

México: ESPN2 Norte, Star+

Colombia: Star+

Chile: Star +

Argentina: Star +

De la misma forma, el estratega de Liverpool resaltó que el equipo tiene que ser más eficaz. “Hay que concretar las situaciones. En algunos momentos todo funciona y eso se repite, por eso tenemos algunos marcadores impresionantes. No obstante, eso no puede ocurrir siempre y debemos prepararnos para un 1-0, aunque eso no me causa problema”, indicó el alemán en cuanto a sus dirigidos en la presente temporada.

“La estabilidad defensiva es el punto por mejorar, en especial cuando el rival tiene la pelota. No hay ninguna razón para que alguien deba pasar, si hacemos bien las cosas. Debemos tener soluciones, estar al cien por cien”, sentenció Jürgen Klopp.