Este sábado 28 de agosto, la Premier League nos regalará un vibrante encuentro entre Liverpool vs. Chelsea EN VIVO ONLINE desde las 11:30 horas de Perú, en Anfield Road, por la tercera jornada. En esta nota, conoce los horarios internacionales, canales de TV y probables alineaciones de uno de los partidos más atractivos de hoy.

Liverpool vs. Chelsea | Horarios

Perú, Colombia, Ecuador, México - 11:30 horas

Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos - 12:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil - 13:30 horas

España - 17:30 horas

Liverpool vs. Chelsea | Canales de TV

Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España - DAZN, DAZN 1, Movistar+

Estados Unidos - SiriusXM FC, Telemundo, NBC, Peacock, NBC Sports App, nbcsports, Telemundo Deportes En Vivo

Liverpool vs. Chelsea | Formaciones probables

Liverpool: Alisson; Trent Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Digo Jota y Sadio Mané. DT: Jurgen Klopp.

Chelsea: Édouard Mendy; César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger; Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Kai Havertz, Mason Mount y Romelu Lukaku. DT: Thomas Tuchel.

Liverpool vs. Chelsea | Previa del partido

Tanto los ‘Reds’ como los ‘Blues’ tienen puntaje perfecto en el arranque del campeonato inglés con dos victorias en la misma cantidad de compromisos. Los pupilos de Jurgen Klopp vencieron a Norwich (3-0) y a Burnley (2-0), mientras que los dirigidos por Thomas Tuchel hicieron lo propio contra Crystal Palace (3-0) y Arenal (2-0).

“Espero un partido muy difícil para ambos equipos. No creo que haya un camino fácil a través de ninguna línea. Ambos equipos están muy bien organizados, y estoy bastante seguro de que así será, así que definitivamente será una gran pelea. Es uno de estos juegos que vería al 100% si no participara. Es un juego que debes ver. El Chelsea obviamente está en un muy buen momento, ganó la Liga de Campeones en el último partido de clubes de la temporada pasada. Jugó increíble, no sé, la última mitad de la temporada desde que Thomas (Tuchel) estuvo. Trajeron ahora a (Romelu) Lukaku, lo que no los empeora, obviamente”, dijo en la previa el DT de Liverpool.

“Siempre que juegas en Anfield contra el Liverpool es uno de los retos más duros que puedes afrontar en el fútbol europeo. Tuvimos un buen comienzo y el Liverpool lo hizo bien, así que mañana (sábado 28) lucharemos desde el primer minuto por conseguir un buen resultado, pero será un gran desafío. Ningún resultado será una decisión para la temporada pero, por supuesto, estamos luchando porque estos son los desafíos en los que queremos demostrarnos a nosotros mismos”, apuntó por su parte el director técnico del Chelsea.

Este cotejo también marcará un interesante duelo entre Virgil van Dijk y Romelu Lukaku. El primero está en su plenitud física luego de recuperarse de una lesión, y el segundo acaba de estrenarse con gol en Inglaterra.

Conforme a los criterios de Saber más