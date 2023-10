Este sábado 21 de octubre, Liverpool vs. Everton en vivo online se verán las caras por la fecha 9 de la Premier League. El encuentro está pactado para iniciar a las 6:30 a.m. (Colombia, Perú y Ecuador) y 8:30 a.m. (hora argentina), desde Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp iniciaron la temporada de una forma superlativa; sin embargo, en la últimas dos jornadas tuvieron resultados adversos: un empate y una derrota. Por su lado, Everton, no anda en buen momento y apenas ha conseguido dos victorias en el certamen. La transmisión del derbi de Merseyside se puede ver por ESPN y Star Plus.

