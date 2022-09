Se juega una nueva edición del derbi de Merseyside. Liverpool vs. Everton se enfrentan en vivo online por la fecha 6 de la Premier League en el Goodison Park. El partido está programado a jugarse este sábado 3 de septiembre desde las 6:30 a.m. (hora local) y contará con la transmisión de ESPN y STAR Plus para Colombia y el resto de Sudamérica. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir escalando puestos en la tabla de posiciones. Se espera que Luis Díaz sea titular en los ‘Reds’.

VIDEO RECOMENDADO Salah sorprendió a una aficionada de Liverpool previo al partido contra Manchester United | Fuente: @LFC