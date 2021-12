Liverpool vs. Everton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Premier League , este miércoles 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liverpool y Everton, con presentes totalmente opuestos, se verán las caras en una edición más del clásico de Merseyside, esta vez válido por la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Goodison Park,

Liverpool vs. Everton: horarios del partido y canales

México - 2:15 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:15 p.m. - Star+

Ecuador - 3:15 p.m. - Star+

Colombia - 3:15 p.m. - Star+

Bolivia - 4:15 p.m. - Star+

Venezuela - 4:15 p.m. - Star+

Paraguay - 5:15 p.m. - Star+

Chile - 5:15 p.m. - Star+

Argentina - 5:15 p.m. - Star+

Uruguay - 5:15 p.m. - Star+

Brasil - 5:15 p.m. - Star+, GUIGO, ESPN 2 Brasil, NOW NET y Claro

España - 9:15 p.m. - DAZN, Movistar+ y DAZN 1

Asegurada su presencia en octavos de final de la Champions League, los ‘Reds’ (3° con 28 puntos) tendrán una nueva oportunidad de seguir al acecho del líder Chelsea, que los aventaja por dos puntos. Manchester City, otro candidato al título, es segundo, con 29.

Liverpool viene con la mora alta, después de golear (4-0) a Southampton en otra exhibición más del equipo que dirige Jürgen Klopp. En esa presentación, el portugués Diogo Jota firmó un doblete y también anotaron el español Thiago Alcántara y el neerlandés Virgil van Dijk.

Para este compromiso, Liverpool seguirá sin contar con Roberto Firmino y Curtis Jones. Precisamente sobre estos dos elementos, el entrenador dio noticias sobre sus estados.

“Curtis está completamente bien, pero tenemos que tener cuidado con eso y no podemos apresurarnos. Creo que la próxima prueba es mañana y luego sabremos más”, señaló Klopp en relación al británico.

En tanto que sobre Firmino, el estratega dijo: “Le faltan un par de semanas para estar completamente de regreso, pero está haciendo casi todo, solo con la extensión de la lesión, tenemos que tener cuidado, pero todo está bien”.

Al frente estará Everton, que no gana desde hace siete jornadas, con un saldo de dos empates y cinco derrotas. El equipo de Rafa Benítez sí que la pasa mal y está lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales (14° con 15 unidades).

“Estamos manejando una situación que no es fácil porque los resultados no son lo suficientemente buenos y normalmente se pierde la confianza”, señaló en la previa Benítez, que lamentó seguir sin poder contar con los lesionados Yerry Mina, Tom Davies y Dominic Calvert-Lewin.

Liverpool vs. Everton: probables alineaciones

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Doucouré, Delph, Allan, Townsend, Richarlison y Gray. DT: Rafa Benítez.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara, Salah, Diogo Jota y Mané. DT: Jürgen Klopp.

