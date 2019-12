Liverpool vs. Flamengo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la final del Mundial de Clubes 2019 esta tarde, desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2, FOX Play Norte, SporTV, beIN Sports, Sky y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

-LA PREVIA-

Liverpool y Flamengo se medirán en Doha por la corona mundial del fútbol de clubes en una reedición de la final de 1981, con recuerdos amargos para los ingleses y dulces para unos brasileños que sueñan con poner el broche de oro a una temporada histórica. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Khalifa International Stadium.

Liverpool vs. Flamengo: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Perú - 12:30 a.m.

Ecuador - 12:30 p.m.

Colombia - 12:30 p.m.

Bolivia - 1:30 p.m.

Venezuela - 1:30 p.m.

Argentina - 2:30 p.m.

Chile - 2:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

Uruguay - 2:30 p.m.

Brasil - 6:30 p.m.

España - 1:00 p.m.

Liverpool, campeón europeo, aspira a conseguir su primer Mundial de Clubes, una competición maldita para ellos con tres derrotas en tres finales disputadas (1981, 1984 y 2005). En dos de esos de esos sonados tropiezos tuvo a equipos brasileños como rivales.

En 2005 cayó ante el Sao Paulo (1-0) y en 1981, cuando aún se llamaba Copa Intercontinental, salió goleado 3-0 frente a su adversario de este sábado, el Flamengo, que aspira a repetir la gesta en tierras cataríes.

Jorge Jesus, entrenador de Flamengo, ha mentalizado a los suyos para la gran decisión, a la que accedieron tras ganar en semifinales al Al Hilal saudí de André Carrillo, en la enésima remontada del equipo (3-1).

Tuvo especial atención durante los entrenamientos preparatorios con el centrocampista Willian Arao, el ancla en el centro del campo, y el delantero ‘Gabigol’, el máximo goleador.

Él y su compañero en el ataque, Bruno Henrique, superan los 70 tantos esta temporada, números que podría firmarlos cualquier dupla atacante de un grande de Europa.

'Gabigol’ y Bruno Henrique formarán la línea ofensiva de un once sin bajas, ni dudas y que cuenta con otros jugadores importantes como el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el español Pablo Marí o los experimentados laterales Filipe Luis y Rafinha.

El Liverpool se ha esforzado, por su parte, en convencer de la importancia de este título, aunque su foco parece estar lejos de Qatar, quizá en Inglaterra, donde son líderes destacados de la Premier League, su principal objetivo de la temporada.

El equipo inglés ya sufrió en las semifinales ante el Monterrey mexicano (1-2), al que solo doblegó en el minuto 91 gracias al tanto de Roberto Firmino.

Pero su técnico, Jurgen Klopp, insiste en quieren llevarse el trofeo a casa. “No estamos aquí como campeones europeos y con la intención de mostrar que somos superiores, pero queremos ganar. No estamos mal y nada está decidido”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

El alemán tendrá dos bajas seguras, el zaguero Matip y el centrocampista Fabinho; y dos incógnitas para el once, pues Wijnaldum no se estrenó este viernes y Virgil Van Dijk, segundo mejor jugador del mundo por la FIFA, se ejercitó normalmente, pero es posible que no esté al cien por cien, por lo que es duda.

Liverpool vs. Flamengo: probables alineaciones

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Adam Lallana (o Wijnaldum), James Milner (o Xherdan Shaqiri o Alex Oxlade-Chamberlain); Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané. DT: Jurgen Klopp

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Gérson, Willian Arao, Giorgian De Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’. DT: Jorge Jesus.

Fuente: EFE

