Liverpool vs. Huddersfield Town EN VIVO: escuadras se medirán por la fecha 36 de la Premier League

Con el objetivo de sumar de a tres, Liverpool recibirá HOY, viernes 26 de abril, al Huddersfield Town en Anfield por la fecha 36 de la Premier League . El importante compromiso para el conjunto dirigido por Jürgen Klopp lo podrás seguir desde las 2:00 p.m. en Perú con transmisión vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes.

Luego de que el Manchester City lograra vencer por 2-0 al Manchester United en un partido aplazado del certamen inglés, los ‘reds’ pasaron a ubicarse en la segunda posición de la tabla con 88 puntos, uno menos que los ‘citizens’ (1°).

En vista de ello, el Liverpool no puede tropezar en estas tres últimas fechas que quedan en la Premier League , pues un paso en falso podría significar decir “adiós” al título.

Los dirigidos por Jürgen Klopp lo saben muy bien y por eso buscarán primero la victoria ante el colista Huddersfield Town (20°), que llega al compromiso tras haber perdido en la jornada anterior con el Watford (8°) por 2-1.

Por si fuera poco, el Liverpool deberá afrontar toda esta lucha por la Premier League sin dejar de pensar en los duelos con el Barcelona por las ‘semis’ de la Champions League , pues también desea llegar a la final de la competición europea para intentar quedarse con la tan ansiada ‘Orejona’.



Liverpool vs. Huddersfield Town: alineaciones posibles

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Salah, Firmino y Mané.

DT: Jürgen Klopp.

Huddersfield Town : Lossl, Smith, Schindler, Stankovic, Kongolo, Durm, Kachunga, Hogg, Bacuna, Lowe y Grant.

DT: Jan Siewert.



Liverpool vs. Huddersfield Town: dónde y cómo ver en vivo el partido por la fecha 36 de la Premier League

Perú: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Alemania: 9:00 p.m. vía DAZN

España: 9:00 p.m. vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

México: 2:00 p.m. vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 4:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 4:00 p.m. vía Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil

Colombia: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: 4:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 3:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes