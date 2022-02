Liverpool vs. Inter de Milán en vivo - TV y horarios del partido por Champions League

Liverpool vs. Inter de Milán en vivo vía ESPN y Star Plus online, se ven las caras este miércoles 16 de febrero por los octavos de final de la UEA Champions League. El juego se desarrollará en el majestuoso estadio San Siro y el público no podrá perderse el último partido de la jornada. Ambos equipos llegan de mantener un buen performance en sus respectivas ligas; sin embargo, los fanáticos del fútbol ven con buenos ojos a los ingleses tras la llegada de Luis Díaz .

Luis Díaz colaboró para el 2-0 marcado por Diogo Jota en Liverpool vs. Leicester City por Premier League. (Video: ESPN)

A QUÉ HORA JUEGA LIVERPOOL VS. INTER DE MILÁN

Estos son los horarios en el que podrás ver en vivo y en directo el partido de Liverpool vs. Inter de Milán por el pase a cuartos a de final de la UEFA Champions League. En Colombia, el cotejo se desarrollará a partir de las 15:00 horas locales.

Perú, Colombia, Ecuador - 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 4:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay - 5:00 p.m.

España, Francia, Alemania - 9:00 p.m.

Luis Díaz podría tener minutos en el duelo entre el Liverpool y el Inter de Milán por los octavos de final de la Champions League. (Foto: Getty Images)

DÓNDE Y EN QUÉ CANAL VER EL PARTIDO DE LIVERPOOL - INTER DE MILÁN

Para quienes se encuentren en Colombia, el Liverpool vs. Inter de Milán será transmitido a través de las señales ESPN y Star Plus . Por otra parte, España lo podrás ver por la pantalla de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Argentina - Star+, Fox Sports Argentina

Bolivia - Star+, ESPN

Brasil - Estádio TNT Sports, TNT Go, HBO Max, GUIGO, TNT Brasil, SBT

Chile - ESPN, Star+

Colombia - ESPN, Star+

Ecuador - ESPN, Star+

México - TNT Go, HBO Max, TNT Sports, TUDN

Paraguay - ESPN, Star+

Perú - Star+, ESPN

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos - TUDN App, Paramount+, TUDN.com, Univision, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN USA, CBS

Uruguay - Star+, ESPN

Venezuela - ESPN, Star+

POR QUÉ LUIS DÍAZ NO JUGÓ EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA PREMIER

Tras el último partido disputado entre Liverpool vs. Burnley por una jornada más de la Premier League, el estratega Jurguen Kloop brindó los motivos por los que Luis Díaz no jugó un solo minuto. En su lugar, estuvo Sadio Mané que desarrolló un buen juego y que permitiría llevarse la victoria.

“Sadio jugó muy bien. No era el plan que iniciara hoy, pero Diogo Jota tenía una pierna lastimada y no pudo entrenar ayer, por eso comenzamos con Sadio”, comentó Kloop a los medios de comunicación.

Sobre el caso puntual de Luis Díaz, el DT argumentó que la naturaleza de este partido era más de choque y prefiere no arriesgar a su nueva estrella: “ Luis se adaptó muy bien, pero este era un juego completamente diferente para un recién llegado a la Premier League. No queríamos arriesgarlo si no lo necesitábamos ”.

Ahora, el colombiano se mentaliza para el juego que tendrá ante Inter de Milán por los octavos de final de la Champions League. De momento, prensa local señala que el sudamericano tiene grandes chances de estar en el once final del estratega alemán.

PRONÓSTICO DEL LIVERPOOL VS. INTER DE MILÁN

Inter de Milán vs. Liverpool protagonizarán el último encuentro de esta semana. Los italianos se medirán ante uno de los favoritos a llevarse el título. Las casas de apuestas consideran favorito al equipo inglés, que ganaría 2-1.