Ver Liverpool vs Leeds United EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Anfield por la fecha 19 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 1 de enero de 2026, a las 12:30 p.m. (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en Sudamérica. En México lo pasa Max. En España lo televisa Movistar+ y DAZN. Y finalmente, NBCSN, Peacock y SiriusXM FC lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

