Liverpool vs. Leeds en vivo por Premier League | Transmite ESPN y STAR Plus

Liverpool vs. Leeds EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Premier League, este sábado 29 de octubre desde la 1:45 p.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y Paramount+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su clasificación a octavos de final de la Champions League, Liverpool afrontará un duro desafío en la Premier League, cuando reciba a Leeds United. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Anfield.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Leeds?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Liverpool vs. Leeds: canales del partido y cómo ver por TV

El Liverpool vs. Leeds será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Anfield y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía Movistar+, DAZN 1 y DAZN; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, nbcsports.com, USA Network, UNIVERSO, y NBC Sports App.

Cómo llegan Liverpool y Leeds

Un contundente 3-0 sobre Ajax, logrado el reciente miércoles, fue suficiente para que Liverpool asegure su presencia en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Tocará ahora volver a pensar en la liga inglesa e intentar recortar distancias con el sólido líder Arsenal.

Los ‘Reds’ tropezaron de manera sorpresiva en su anterior presentación liguera, cayendo por 1-0 a manos de Nottingham Forest. Con ese resultado, el elenco dirigido por Jürgen Klopp se quedó con sus dieciséis puntos, a doce de los ‘Gunners’.

Para este compromiso, Klopp contará en el ataque con el uruguayo Darwin Nuñez, que viene de hacerle un gol a Ajax. En la antesala, el alemán elogió al delantero.

“El potencial es increíble. No es sólo la velocidad, la actitud es realmente buena. Es un trabajador de verdad, y de nuevo les digo sé que hay personas fuera que piensan ‘a nivel técnico no estoy seguro de su primer toque’, pero es increíble”, indicó el estratega.

Al frente estará Leeds United, que perdió 3-2 ante Fulham en su partido anterior y que está en zona de descenso directo: 18°, con apenas nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y seis caídas.

Liverpool vs. Leeds: probables alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Elliott, Thiago Alcántara, Carvalho, Salah y Núñez. DT: Jürgen Klopp.

Leeds: Meslier, Kristensen, Koch, Diego Llorente, Struijk, Klich, Roca, Harrison, Aaronson, Summerville y Bamford. DT: Jesse Marsch.

¿Dónde juega Liverpool vs. Leeds?