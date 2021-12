Liverpool se enfrentará al Leicester City por los cuartos de final de la EFL Cup el miércoles 22 de diciembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Podrás seguir el duelo EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la web de El Comercio . Regresan los partidos de la Copa de la Liga o la Carabao Cup en Inglaterra . Liverpool y Leicester se verán las caras en el famoso Anfield Stadium , mientras que otros equipos de la Premier League aprovecharán para descansar.

Los equipos ingleses se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa con todos los jugadores de los que puedan disponer, ya que se han suscitado varios casos por coronavirus (Covid-10) en las últimas semanas dentro de la liga inglesa y varios jugadores se encuentran en aislamiento.

Liverpool vs Leicester City: horarios en el mundo

Perú: 2:45 p. m.

Ecuador: 2:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Argentina: 4:45 p. m.

Chile: 4:45 p. m

Uruguay: 4:45 p. m.

Liverpool vs Leicester City: canales de TV y Online

Perú: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Los ‘Reds’ han sufrido con la pandemia del covid-19 teniendo a algunos jugadores con un diagnóstico positivo como Virgil van Dijk, Fabinho y Curtis Jones, sumándose a última hora el caso de Thiago Alcántara.

Por el lado del Leicester City, el equipo que finalizó en la quinta posición en la pasada temporada no se encuentra en su mejor temporada, ya que se encuentra en medio de la tabla. Se encuentra en la novena posición con solo 22 puntos, la mitad de los que tiene el líder Manchester City.

Cabe destacar que, la ultima vez que se enfrentaron estos dos equipos en el Anfield Arena, fue el 21 de noviembre del 2020. En dicho partido el Liverpool consiguió golear al Leicester por un resultado contundente de 3-0 por la temporada 2020-21.

La Carabao Cup no es la competición más importante para los equipos ingleses, motivo por el cual se suele dar descanso a los jugadores más habituales, reemplazándolos por jugadores con menos regularidad o más jóvenes.

Además del Liverpool vs. Leicester, se jugarán otros tres partidos por los cuartos de final. El Arsenal jugó el primer partido en el que derrotó por goleada al Sunderland AFC; mientras que - a la misma hora que el choque entre los ‘Reds’ y ‘Foxes’ - chocarán Brentford vs. Chelsea y Tottenham vs. West Ham.

Liverpool vs Leicester City: ubicación del estadio