Liverpool vs Manchester City: fecha, hora y canales para ver el partido por la Premier League

Ver Liverpool vs Manchester City EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Anfield por la fecha 25 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de febrero de 2026, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, MAX en México, y Peacock en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

