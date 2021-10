Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido correspondiente a la jornada 7 de la Premier League. El encuentro se jugará este domingo 3 de octubre desde las 10:30 hora peruana en el estadio Anfield. La transmisión será a través de la señal de ESPN.

El Liverpool de Jurgen Klopp recibe al Manchester City de Pep Guardiola en el partido más atractivo de la fecha. El duelo de los candidatos a ganar la Premier League, los presente con diferentes resultados obtenidos a mitad de semana en la Champions League.

Los locales vencieron por un claro 1-5 en su visita al Porto y por la Premier League, podrían volver al liderato en caso sumen de a tres y logren suman 17 puntos ante el City. Por el momento el puntero es el Chelsea, que venció en la fecha 7 al Southampton.

Por el lado de los ‘Citizens’, llegan de una derrota por 2-0 ante el PSG en París, sin embargo, dejaron algunos buenas impresiones por pasajes del partido, que le dan esperanza a seguir mejorando. En la Premier, marchan sextos con 13 unidades.

Liverpool vs. Manchester City: horarios

Perú – 10:30

Colombia – 10:30

Ecuador – 10:30

México – 10:30

Chile – 11:30

Paraguay – 11:30

Venezuela – 11:30

Bolivia – 11:30

Argentina – 12:30

Uruguay – 12:30

Brasil – 12:30

En la previa del partido, Guardiola elogió el trabajo realizado por Klopp: “Sus equipos me han ayudado a ser mejor entrenador. Me ha puesto a otro nivel, me ha hecho pensar mucho, probarme, ser un mejor entrenador. Es una de las razones por las que aún estoy en este deporte”.

“Desde que llegué al City, el Liverpool siempre ha estado ahí, menos quizás el primer año. En los últimos cuatro, todo el rato, estábamos los dos peleando por el título. Es el cumplido más grande que se nos puede hacer”, añadió el DT español.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Anfield por la Premier League, fue triunfo por goleada a favor del Manchester City. Vencieron por 1-4 el 7 de febrero del 2021. Anotaron Sterling, Foden y doblete de Gundogan. Descontó Salah.

Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Djik, Matip, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Jota, Salah y Mané

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Foden, Grealish, Silva y Gabriel Jesus.

