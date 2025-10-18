Ver Liverpool vs. Manchester United EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Anfield por la fecha 8 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 19 de octubre de 2025, a las 10:30 de la mañana (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina y Chile, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica; Caliente TV y Amazon Prime Video lo pasan en México; Telemundo y Universo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

