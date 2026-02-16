Liverpool vs. Medellín por Copa Libertadores 2026: a qué hora juegan y en qué canal ver por Fase 2

Ver Liverpool vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 17 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Venezuela. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Perú y toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

