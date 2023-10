Este domingo 27 de octubre del 2023, Liverpool vs. Nottingham Forest en vivo online se verán las caras por la jornada 10 de la Premier League. El encuentro está programado para iniciar a las 9:00 (hora de Colombia, Perú y Ecuador), desde Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp son uno de los principales favoritos para coronarse en este certamen, actualmente ocupa la cuarta posición con 20 puntos (a tres del puntero Tottenham). Por su lado, ‘The Reds’ no atraviesan su mejor momento y hace cinco partidos que no pueden festejar una victoria. La transmisión del partido se puede ver por Star Plus, además en El Comercio podrás disfrutar del minuto a minuto.

VIDEO RECOMENDADO Liverpool vs. Nottingham Forest en vivo online por la jornada 10 de la Premier League.