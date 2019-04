Liverpool vs. Southampton EN VIVO vía DirecTV Sports: se enfrentan por la Premier League | EN DIRECTO

Liverpool vs. Southampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 33 de la Premier League en el St. Mary's Stadium este viernes desde las 2:00 pm. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Liverpool está enfrascado en una lucha sin cuartel ante Manchester City por ser el campeón de Inglaterra. Y en ese intento, el equipo de Jurgen Kloop se enfrenta al 'Soton' que lucha por mantener la categoría . Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Van once fechas consecutivas que Liverpool no conoce derrotas en la Premier League, pero marcha en el segundo lugar debido a los cuatro empates que obtuvo en ese lapso y que permitieron la remontada de Manchester City que hoy los aventaja en dos puntos a pesar de que tienen un partido pendiente. Es decir que los 'Reds' no tienen margen de error.

Y este viernes visitará al Southampton que viene de ganar dos partidos consecutivos que lo sacaron de la zona de descenso y ahora lo tienen a cinco puntos de Cardiff City, que al estar en el puesto 18 sería el último cuadro que perdería la categoría.

Liverpool tendría un importante regreso para visitar al Southampton: Virgil Van Dick volvería luego de superar una lesión al tobillo y haber trabajado con normalidad para enfrentar a su exclub.

Mientras que el cuadro local no sufre ningúna ausencia para este choque por lo que sale a matar o morir en esta Premier League.

Liverpool vs. Southampton: probables alineaciones



Southampton: Gunn; Valery, Bednarek, Yoshida, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Redmond



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane