Ver Liverpool vs Tottenham FC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Anfield por la fecha 30 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 11:30 a.m. (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y toda Sudamérica. FOX One lo pasa en México y en Estados Unidos lo transmite Peacock y SiriusXM FC. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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