Ver partido Liverpool vs Tottenham: sigue la transmisión del partido en Anfield por la fecha 34 de la Premier League de Inglaterra. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 27 de abril de 2025, desde las 10:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), que son las 12:30 AM de Argentina y Chile, las 9:30 AM de México y las 17:30 horas de España. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que pasa la transmisión en Sudamérica. MAX pasa el juego en México y Centroamérica, mientras que Peacock se encarga de la transmisión en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO Lo mejor del 2024 para Real Madrid | Video: Real Madrid CF