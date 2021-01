Liverpool vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 20 de la Premier League, este jueves 28 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liverpool verá las caras con Tottenham, en un electrizante duelo en el que los ‘Reds’ buscarán reencontrarse con la victoria. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Liverpool vs. Tottenham: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 11:00 p.m.

El vigente campeón de la Premier League no gana desde hace cinco partidos en la competencia. Tres empates y dos derrotas es el saldo de Liverpool, que perdió de forma sorpresiva (1-0) ante Burnley, en su reciente presentación liguera.

Dolorosa también fue la caída de Liverpool a manos de Manchester United, por la cuarta ronda de la FA Cup. De hecho, estamos ante uno de los peores momentos del equipo en la era Jürgen Klopp.

“Sé que la gente espera que esté de mal humor o lo que sea; no lo estoy, tomo la situación como está y salgo y me aseguro de que estemos listos para una lucha. Estaremos listos para una lucha mañana por la noche, pero no sé adónde nos llevará”, anticipó el entrenador alemán en rueda de prensa,

Por otro lado, Klopp también se refirió a su rival de turno. “Tottenham, cuando nos vimos por última vez en diciembre, era primero o segundo. Obviamente ya no es la misma situación, han pasado muchas cosas desde entonces, pero así es el fútbol y en un mes pueden volver a pasar muchas cosas”, indicó.

A estas alturas de la temporada, Liverpool, que seguirá sin contar con los lesionados Joe Gómez, Virgil van Dijk y Naby Keitá, es quinto con 34 puntos, a 7 del líder Manchester City.

Por su parte, el Tottenham de José Mourinho tiene un mejor presente. Los ‘Spurs’ están invictos en sus últimos cuatro cotejos de la liga inglesa y marchan en el sexto casillero con 33 unidades.

“Tienen atacantes del máximo nivel, y crean oportunidades en todos los partidos. Y nosotros somos un equipo bien organizado, no seremos un rival fácil”, advirtió en la previa ‘Mou’, sobre el Liverpool.

Liverpool vs. Tottenham: probables alineaciones

Tottenham: Lloris, Aurier, Sánchez, Dier, Reguilón, Hojbjerg, Winks, Bergwijn, Ndombélé, Son y Kane

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Firmino y Mané.

