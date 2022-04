Liverpool vs. Watford por una nuevo jornada de la Premier League de Inglaterra este sábado 02 de abril desde las 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana). Podrás seguir el minuto a minuto del duelo entre los conjuntos ingleses por la web de El Comercio. Asimismo, la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus (Star+). Veremos si Luis Díaz tiene minutos luego de jugar con Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022.

Terminó la fecha FIFA de selecciones y vuelven las ligas en todo el mundo. Por ello, Liverpool se verá las caras con Watford en su estadio Anfield, donde buscará sumar puntos como local y tratar de alcanzar al Manchester City.

LIVERPOOL VS. WATFORD EN VIVO: HORA DEL PARTIDO

Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 06:30 horas. Si te encuentras en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 08:30 horas. Para el territorio de México y Centroamérica el partido arranca a las 05:30 horas.

El conjunto de los ‘Reds’ viene con excelentes números. Suma un total de diez partidos sin derrotas. Tiene nueve victorias y un solo empate. Además se encuentran a un punto de los ‘Citizens’. El último a quien derrotaron fue el Arsenal y, ahora, preparan todo previo a su encuentro contra el Benfica por los cuartos de final de la Champions League.

Por el lado del Watford, vienen con el ánimo al tope tras vencer a Southampton por 2-1, con lo que terminaron su racha negativa de un empate y tres derrotas.

En ambas escuadras hay colombianos. Luis Díaz que regresa al conjunto de Klopp tras no conseguir la clasificación con su selección a la Copa del Mundo 2022 y, por los ‘Hornets’ Juan Camilo Hernández.

LIVERPOOL VS. WATFORD: HISTORIAL RECIENTE

El partido que se jugó con los ‘Reds’ de visitantes terminó en una goleada por partes de los dirigidos por Jurgen Klopp. Liverpool goleó por 5-0 con goles de su principal tridente. Uno para Salah, otro para Mané y un triplete de Roberto Firmino.

LIVERPOOL VS. WATFORD: CANALES Y DÓNDE VERLO

Para ver el partido entre Liverpool vs Watford de la Premier League hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de DAZN. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

