Liverpool vs West Ham United en vivo: sigue el partido por la Carabao Cup (Copa de la Liga de Inglaterra - EFL) que se disputará este miércoles 20 de diciembre, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en Anfield. ESPN se encargará de la transmisión por televisión a través de DirecTV. El streaming por internet estará disponible vía Star Plus y DirecTV GO (DGO) en diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadores (PC), entre otros. No te pierdas la transmisión de este encuentro con Luis Díaz.

