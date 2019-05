Liverpool vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por la Premier League

Liverpool vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 38 de Premier League en el estadio Anfield este día de la semana desde las 9:00 am. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En la última fecha del fútbol inglés, Liverpool está en la obligación de obtener un triunfo en su visita al Wolverhampton y mirar con el rabillo del ojo lo que suceda en Brighton con el Manchester City. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al campeón de la Premier League.

Liverpool vs. Wolverhampton: horas y canales en el mundo

Perú 9:00 am. | DirecTV Sports

México 9:00 am.

Ecuador 9:00 am.

Colombia 9:00 am.

Bolivia 10:00 am.

Paraguay 10:00 am.

Venezuela 10:00 am.

Brasil 11:00 am.

Argentina 11:00 am.

Chile 11:00 am.

Uruguay 11:00 am.

España 3:00 pm.

Revive la histórica remontada del Liverpool ante el Barcelona en Anfield. (Video: Youtube / Foto: AFP)

Motivados por la heroica clasificación a la final de la Champions League, goleando al Barcelona y clasificando en los 90 minutos del partido, Liverpool sale a lograr otra gran gesta futbolística, aunque esta vez no dependen solo de ellos. Los 'Reds' tienen que ganar y esperar que los 'Citizens' no hagan lo propio ante Brigthon, lo que parece un escenario imposible.

Y a pesar de que no dependen de sí mismos, Jurgen Kloop no se arriesga y pone lo mejor de su equipo en la oncena titular, en la que el único ausente será Roberto Firmino, quien se sigue recuperando de una lesión y al que no quieren arriesgar pensando en el choque del 1 de junio en Madrid contra Tottenham.

El reemplazante natural del atacante brasileño, y quien se ha ganado ese sitial con honores, será Divock Origi. El delantero belga, autor de un doblete contra los culés en Champions League ha tenido un cierre del año espectacular, marcando en momentos claves y metiéndole presión a Kloop de cara al choque en el Wanda Metropolitano.

Wolverhampton, séptimo con 57 puntos, juega por el honor. Los 'Lobos' ya no tienen chances de clasificar a ningún torneo internacional, por lo que solo visitarán Anfield para ser los villanos del cuento y tratar de darle una mano a Manchester City para que juegue sin complicaciones esta fecha.

La definición del título de la Premier League estará de candela. Minuto a minuto pueden haber cambios en la tabla de posiciones, por lo que no puedes perderte ni un instante este partidazo.

Liverpool vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Mane, Origi, Salah



Wolverhampton: Norris; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny; Jota, Jimenez



Estadio: Anfield.