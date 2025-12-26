Ver Liverpool vs Wolves EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Anfield por la fecha 18 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, a las 10:00 a.m. (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en Sudamérica. En México lo pasa Max. En España lo televisa Movistar+ y DAZN. Y finalmente, NBCSN, Peacock y SiriusXM FC lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

