Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó el lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.

“Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar lo antes posible. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, no lo sé”, dijo Xabi Alonso en su conferencia de prensa de la víspera del partido ante el Betis en la decimoctava jornada de la Liga española.

Preguntado sobre la posibilidad de que Mbappé dispute la próxima semana la Supercopa de España en Arabia Saudita a pesar de su reciente esguince de rodilla, Xabi Alonso dejó la puerta abierta: “Esperamos”.

Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el delantero francés no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba. Según informan a EFE fuentes del club blanco, la decisión definitiva sobre su presencia en la Supercopa de España se tomará el martes en la última sesión del Real Madrid antes de viajar a Arabia Saudí.