Cristian “Cuti” Romero volvió a referirse a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y ofreció su análisis sobre lo ocurrido dentro del campo. El defensor reconoció los méritos del conjunto español y explicó que la selección albiceleste afrontó el partido decisivo con varios futbolistas afectados por el desgaste físico acumulado durante el torneo.

En sus declaraciones, el zaguero también cuestionó las versiones que circularon en redes sociales después de la derrota y defendió la entrega del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Para Romero, más allá de las especulaciones, el resultado debe analizarse desde lo futbolístico y las condiciones en las que ambos seleccionados llegaron a la final.

¿Qué dijo Cuti Romero sobre la derrota de Argentina ante España?

Consultado sobre las conclusiones que dejó el partido, Romero reconoció que España ejecutó bien su plan de juego y que Argentina no llegó en las mejores condiciones físicas.

“La verdad es que se habla de muchas cosas hoy, las redes sociales, algunos dicen una boludez y se vuelve todo muy viral. Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas, la verdad que nosotros llegamos con los justos, fue no un milagro, pero sí nos costó de lo físico todo el torneo, tuvimos demasiados jugadores que llegaron con los justos, yo, uno de ellos”, manifestó el defensor.

El futbolista puso el foco en el desgaste que acumuló el plantel a lo largo de la Copa del Mundo. Según explicó, varios integrantes de la selección argentina llegaron con molestias y dificultades físicas, una situación que condicionó su rendimiento en el encuentro más importante del campeonato.

Sus palabras también reconocen el mérito del rival: España consiguió imponer su propuesta en una final en la que Argentina no logró sostener su mejor versión durante los momentos decisivos.

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Cuti Romero responde a las críticas en redes sociales

El defensor también fue consultado sobre si le molestaban las críticas y los comentarios que circularon después de la derrota, especialmente aquellos que cuestionaban al equipo argentino.

“¿Enojan esas boludeces que se dicen? Porque a mí de verdad sí, porque me parece que es una forma de faltarles el respeto”, fue la pregunta que recibió durante la conversación.

Romero respondió que no estaba enojado y que se quedaba tranquilo por la manera en que afrontó el partido. Para el central, el esfuerzo realizado hasta el último minuto es un aspecto que le permite asumir la derrota sin renegar de lo que entregó el equipo en la cancha.

“Enojarme no, la verdad, porque mientras que estoy tranquilo, yo con mi forma de ser, con que ha quedado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo”, señaló.

Cuti Romero en @losedul: “En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”. Ya disponible en https://t.co/IenwW5mZqT — Gastón Edul (@gastonedul) October 27, 2026

¿Qué había dicho Cuti Romero después de perder la final?

Las nuevas declaraciones del defensor se suman al mensaje que publicó en sus redes sociales después de la derrota ante España. En aquella ocasión, Romero expresó su dolor por no conseguir el título y pidió disculpas a los hinchas argentinos.

“Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros”, escribió.

El futbolista también defendió el compromiso del plantel y dejó una frase que resumió su sentimiento tras quedarse con el subcampeonato: “Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas”.

Su mensaje estuvo marcado por el reconocimiento al esfuerzo colectivo y la promesa de volver a competir por los títulos. La derrota ante España no borró, desde su perspectiva, el recorrido que había realizado la selección durante los últimos años.

Además, Romero tuvo que abandonar el campo durante la final por problemas físicos, un contratiempo que complicó a Argentina en un tramo decisivo del encuentro. La salida del defensor se sumó a otras dificultades que el equipo afrontó durante el partido.

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