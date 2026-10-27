La explicación de Cuti Romero tras la final del Mundial: desgaste físico, lesiones y el dominio de España. Foto: EFE
La explicación de Cuti Romero tras la final del Mundial: desgaste físico, lesiones y el dominio de España. Foto: EFE
Por Redacción EC

Cristian “Cuti” Romero volvió a referirse a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y ofreció su análisis sobre lo ocurrido dentro del campo. El defensor reconoció los méritos del conjunto español y explicó que la selección albiceleste afrontó el partido decisivo con varios futbolistas afectados por el desgaste físico acumulado durante el torneo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?