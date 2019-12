Fútbol mundial







Lluvia de peluches en el Betis vs. Atlético de Madrid para que los niños no se queden sin juguetes en navidad | FOTOS En el entretiempo del partido entre Real Betis vs. Atlético de Madrid, la hinchada del cuadro local lanzó juguetes al campo de juego para que el club andaluz se lo reparta a los niños necesitados en la víspera a Navidad