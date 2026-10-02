La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó repercusiones más allá del fútbol portugués. El delantero abandonó el campamento en Copenhague después de conocer que no sería titular ante Dinamarca y tras la conferencia de prensa del técnico Jorge Jesús, en la que explicó sus decisiones respecto al atacante.

El episodio ocurrió después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banco durante todo el partido frente a Noruega, algo que no sucedía con el delantero en un encuentro oficial de Portugal desde hacía 18 años. Jorge Jesús explicó que había acordado previamente con el jugador que no sería titular ante Noruega ni Dinamarca, aunque reconoció que pudo haber cometido un error al hacerlo calentar ante los noruegos.

En ese contexto apareció Arturo Vidal, quien salió públicamente en defensa de la estrella portuguesa y cuestionó la manera en que el nuevo seleccionador luso manejó la situación.

¿Se confirma la traición de Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo?. (Foto: Getty Images)

Arturo Vidal respalda a Cristiano Ronaldo

El mediocampista chileno fue contundente al referirse a la salida de CR7 de la concentración portuguesa y destacó el peso histórico que tiene el delantero con su selección.

“Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano está entre los cuatro mejores jugadores de la historia. Cada uno los pondrá primero, segundo, tercero, como quiera. Pero es uno de los mejores de la historia y que salga así de la selección es muy feo”, señaló Vidal. Sus declaraciones fueron recogidas tras la controversia generada por la salida del atacante.

El chileno también cuestionó la diferencia entre lo que Cristiano había explicado públicamente y las posteriores declaraciones de Jorge Jesús.

“Y más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso… creo que lo deja muy malparado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace”, agregó.

“A Cristiano hay que cuidarlo”: el mensaje de Vidal

Vidal también puso el foco en la trayectoria de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Para el chileno, el delantero no puede ser considerado simplemente como otro integrante del plantel debido a su recorrido y a su influencia en el crecimiento internacional de Portugal.

“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso entre las mejores selecciones del mundo. Un jugador así no puede salir así de la selección”, sostuvo.

😌 Arturo Vidal defiende a Ronaldo: "Lo de Cristiano es una vergüenza, hay entrenadores que no respetan las cosas" pic.twitter.com/ztJXmvO6H9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 2, 2026

Y añadió: “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera. Porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la Selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”.

Las declaraciones se produjeron en medio de una situación que todavía tenía varios puntos sin aclarar. Cristiano comunicó que había decidido abandonar la concentración después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y aseguró que explicaría posteriormente las razones de su decisión.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

La controversia comenzó a tomar fuerza durante el partido contra Noruega. Cristiano Ronaldo no tuvo minutos pese a haber calentado durante el encuentro. Posteriormente, Jorge Jesús explicó que había decidido no utilizarlo y reconoció que hacerlo calentar había sido un error de gestión.

Antes del encuentro contra Dinamarca, el técnico confirmó que Cristiano tampoco sería titular. Según su versión, se trataba de una decisión previamente acordada con el futbolista dentro de un plan para administrar su condición física. Sin embargo, poco después de la conferencia de prensa, Ronaldo dejó la concentración.

Cristiano, por su parte, no explicó públicamente todos los detalles del conflicto. En su mensaje señaló que, “a su debido tiempo”, contaría la verdad sobre las razones que motivaron su salida.