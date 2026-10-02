La contundente defensa de Arturo Vidal a Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal. Foto: X
La contundente defensa de Arturo Vidal a Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal. Foto: X
Por Redacción EC

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó repercusiones más allá del fútbol portugués. El delantero abandonó el campamento en Copenhague después de conocer que no sería titular ante Dinamarca y tras la conferencia de prensa del técnico Jorge Jesús, en la que explicó sus decisiones respecto al atacante.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.