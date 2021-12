El nombre de Adrián Martínez quizás no lo recuerdes de inmediato, pero es aquel defensor de la selección de Venezuela que casi “rompe” a Lionel Messi en un partido de Eliminatorias Qatar 2022. El zaguero, recientemente, acaba de ser fichado por el Always Ready de Bolivia y disputará la Copa Libertadores.

Adrián Martínez, de 28 años, dejó La Guaira de su país para emigrar. En el 2021 fue citado por la ‘Vinotinto’ para jugar la Copa América y otros cotejos de las Clasificatorias: siete en total. En uno de ellos, le propinó una brutal patada a la ‘Pulga’ que casi lo lesiona de gravedad. Eso sí, post revisión del VAR fue expulsado.

Always Ready, actual subcampeón del fútbol boliviano, decidió hacerse con sus servicios para la temporada 2022 donde jugará el torneo local y la máxima competición de clubes de Sudamérica. “Un destacado guerrero se une a la Banda. Bienvenido Adrián Martínez, defensor central de la Selección Vinotinto”, publicó el club en Instagram.

Lo curioso del video de presentación de Adrián Martínez fue que no solo muestra sus cruces e intercepciones a la hora de marcar, sino también su fuerte falta sobre Lionel Messi.

Presentación de Adrián Martínez en Always Ready de Bolivia | Video: Instagram.

Pidió disculpas

“Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega”, dijo el defensor post Venezuela vs. Argentina.

“Sólo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición Vinotinto que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo mi responsabilidad”, agregó.

Falta a Lionel Messi en el Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias a Qatar 2022 (Video: Movistar Deportes).

Conforme a los criterios de Saber más