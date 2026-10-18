Emiliano ‘Dibu’ Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores tras ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino publicó una fotografía desde el hospital y compartió un mensaje en el que confirmó que la intervención quirúrgica salió bien. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió en Instagram.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores tras ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino publicó una fotografía desde el hospital y compartió un mensaje en el que confirmó que la intervención quirúrgica salió bien. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió en Instagram.
La lesión se produjo durante el segundo tiempo del encuentro, cuando el guardameta salió a cortar una pelota aérea y chocó fuertemente con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto obligó a detener el juego mientras recibía atención médica durante varios minutos. Finalmente, Martínez fue retirado del campo en camilla, con el cuello inmovilizado y suministro de oxígeno, antes de ser trasladado a un hospital para someterse a evaluaciones.
Los exámenes médicos confirmaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica. El Chelsea informó que la operación se realizó con éxito y expresó su respaldo al futbolista argentino durante su recuperación. Aunque inicialmente se generó preocupación por la forma en que abandonó el terreno de juego, los reportes posteriores permitieron conocer que la lesión estaba localizada en el maxilar.
Fiel a su personalidad competitiva, el campeón del mundo también hizo referencia al resultado del encuentro. Chelsea venció por 2-0 a Everton, con un doblete de Pedro Neto, y mantuvo su arco en cero. Ese detalle no pasó inadvertido para el guardameta, quien, pese a atravesar un proceso de recuperación, destacó el triunfo de su equipo en su primera publicación desde el hospital.
Ahora, Martínez deberá concentrarse en su recuperación antes de volver a defender la portería del conjunto londinense. En su mensaje, el argentino expresó optimismo al asegurar que espera regresar en unas semanas, aunque el plazo definitivo dependerá de su evolución médica. La lesión también genera atención en la selección argentina, que sigue de cerca el estado de uno de sus referentes de cara a sus próximos compromisos internacionales.
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SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más