icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El arquero argentino fue operado por una fractura de mandíbula que sufrió durante el triunfo del Chelsea ante Everton.
El arquero argentino fue operado por una fractura de mandíbula que sufrió durante el triunfo del Chelsea ante Everton.
Por Marco Quilca León

Emiliano ‘Dibu’ Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores tras ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino publicó una fotografía desde el hospital y compartió un mensaje en el que confirmó que la intervención quirúrgica salió bien. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió en Instagram.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.