Lobos BUAP vs. Mineros Zacatecas: Beto Da Silva erró disparo desde los doce pasos en la Copa MX | VIDEO En el Lobos BUAP vs. Mineros Zacatecas, a los 51', Beto Da Silva generó un penal; sin embargo, el peruano no estuvo acertado y erró el disparo desde los doce pasos

Lobos BUAP vs. Mineros Zacatecas: Beto Da Silva erró disparo desde los doce pasos en la Copa MX. | Foto: Captura