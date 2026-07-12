¡Locura en Bangladesh! Así celebró la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial 2026. (Foto: EFE)
¡Locura en Bangladesh! Así celebró la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Argentina venció 3-1 a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Esta gesta no solo ocasionó los festejos en Buenos Aires, sino también en Bangladesh, donde miles de aficionados inundaron las calles de distintas ciudades para celebrar el triunfo de la Albiceleste como si se tratara de su propia selección.

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