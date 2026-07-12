Argentina venció 3-1 a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Esta gesta no solo ocasionó los festejos en Buenos Aires, sino también en Bangladesh, donde miles de aficionados inundaron las calles de distintas ciudades para celebrar el triunfo de la Albiceleste como si se tratara de su propia selección.

Los videos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a los hinchas vistiendo la camiseta argentina, agitando enormes banderas celestes y blancas, encendiendo bengalas, lanzando fuegos artificiales y entonando cánticos dedicados a Messi. En varias ciudades, los festejos se prolongaron durante horas.

Esta relación entre ambos países tiene raíces profundas. El fenómeno comenzó a tomar fuerza durante el Mundial de México 1986, cuando la histórica victoria argentina sobre Inglaterra generó una identificación especial debido a la propia historia de Bangladesh con el colonialismo británico.

¡NO ES EN BUENOS AIRES! Al igual que en #Qatar2022, Bangladesh deliró alentando a la Scaloneta en el agónico triunfo ante Suiza.



📹 @SobugMessi10jr pic.twitter.com/oLNKyiAPva — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026

En cada Copa del Mundo, es habitual observar viviendas pintadas con los colores argentinos, calles decoradas con banderas gigantes y caravanas multitudinarias que siguen cada partido de la Albiceleste. Incluso existen grupos de hinchas que viven los compromisos con la misma intensidad que los aficionados en Buenos Aires o Rosario.

Esta situación cobró mayor notoriedad en el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina se coronó campeona del mundo después de 36 años y en Bangladesh celebraron como si fuese un título de su selección. Ahora, con la Albiceleste otra vez en semifinales, la ilusión se renueva y el apoyo del país asiático se hace más fuerte.

Bajo la lluvia, en Bangladesh siguieron el partido de Argentina contra Suiza. pic.twitter.com/YVLvYsTQKt — Gonzalo (@gonziver) July 12, 2026

SOBRE EL AUTOR