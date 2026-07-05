¡Locura en Cabo Verde! Así recibieron a los jugadores tras histórica participación en el Mundial 2026 | VIDEO
¡Locura en Cabo Verde! Así recibieron a los jugadores tras histórica participación en el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 tuvo un emotivo cierre en casa. Los ‘Tiburones Azules’ fueron recibidos por una multitud en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, donde miles de aficionados se congregaron para agradecer una campaña que quedará grabada para siempre en la memoria del país.

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