¡Locura en Cabo Verde! Así recibieron a los jugadores tras histórica participación en el Mundial 2026 | VIDEO

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 tuvo un emotivo cierre en casa. Los ‘Tiburones Azules’ fueron recibidos por una multitud en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, donde miles de aficionados se congregaron para agradecer una campaña que quedará grabada para siempre en la memoria del país.

La dimensión del recibimiento quedó reflejada incluso antes de que el avión aterrizara. Una interminable fila de vehículos rodeaba el aeropuerto, mientras cientos de personas esperaban con banderas, camisetas, tambores y cánticos a los jugadores dirigidos por Bubista. El ambiente era de fiesta por el desempeño de un equipo que sorprendió al mundo en su primera Copa del Mundo.

Cabo Verde no solo logró clasificarse a los dieciseisavos de final tras superar invictos la fase de grupos, sino que también pusieron contra las cuerdas a la Argentina de Lionel Messi, obligándola a definir la clasificación en el tiempo suplementario. Ese rendimiento despertó el orgullo de todo un país, que respondió con un homenaje multitudinario.

Después de atender a la prensa, la delegación recorrió las principales calles de Praia a bordo de un camión acondicionado con un balcón especial para compartir la celebración con los aficionados. Desde allí saludaron a miles de personas que acompañaron el desfile y reconocieron el esfuerzo de una generación que cambió la historia del fútbol caboverdiano.

Celebração dos jogadores de Cabo Verde pelas ruas da Cidade da Praia, capital do país, pela histórica campanha na Copa do Mundo 2026. 🇨🇻 pic.twitter.com/x0erRJ0Moa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

Según medios locales, el itinerario incluyó homenajes a los héroes de la independencia, una sesión especial en la Asamblea Nacional y un reconocimiento en el Palacio Presidencial, donde la selección recibió el agradecimiento de todo un pueblo agradecido por lo hecho en la Copa del Mundo.

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