La consagración de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 no solo conmovió a Inglaterra, sino también a Heung-min Son, su amigo y excompañero en el Tottenham. El delantero surcoreano, actualmente en Los Angeles FC, tuvo una genuina reacción tras conocer que el inglés se quedó con el premio que corona al mejor jugador del mundo.

El festejo de Son no escondió nada. Entendió que el éxito de su amigo también era motivo de celebración: corrió despavorido por el campo de entrenamiento de su club, con los brazos en alto y una sonrisa de oreja a oreja que dejó atónitos a sus compañeros.

Posterioremente, el surcoreano llevó ese entusiasmo a sus redes sociales. “Lo merecía más que nadie. Enormes felicitaciones, mi compañero”, escribió el atacante, quien mantuvo durante años una estrecha relación con Kane dentro y fuera de la cancha.

La célébration de Son pour son pote Harry Kane winner du Ballon d’or 🌕 Il a toujours été un bon lui 😄 https://t.co/sklOET8RLn — Passane🇵🇸 (@passane_d) October 28, 2026

El jugador de Los Angeles FC también contó que quiso comunicarse personalmente con Kane después de conocer la noticia. En una conversación con TNT Sports, explicó que estaba muy feliz de verlo levantar el trofeo y destacó el esfuerzo que su excompañero realizó durante toda su carrera para alcanzar uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol.

La historia entre ambos comenzó a construirse durante sus ocho temporadas juntos en Tottenham Hotspur. Kane y Son formaron una de las sociedades ofensivas más recordadas de la Premier League, con goles, asistencias y una conexión que trascendió los terrenos de juego. Aunque sus carreras tomaron caminos diferentes, la amistad entre ambos permanece intacta.

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