¡Locura total! Así reaccionó Heung-min Son tras la coronación de Harry Kane en el Balón de Oro 2026. (Foto: AFP)
¡Locura total! Así reaccionó Heung-min Son tras la coronación de Harry Kane en el Balón de Oro 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La consagración de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 no solo conmovió a Inglaterra, sino también a Heung-min Son, su amigo y excompañero en el Tottenham. El delantero surcoreano, actualmente en Los Angeles FC, tuvo una genuina reacción tras conocer que el inglés se quedó con el premio que corona al mejor jugador del mundo.

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