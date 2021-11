Conforme a los criterios de Saber más

La noche de aquella final de Champions League del 2018, donde Liverpool se medía ante el Real Madrid fue el día donde el mundo se le vino encima a Loris Karius. Dos errores del arquero, prácticamente, definieron el partido a favor del equipo español. Desde ese entonces, no volvió a jugar un partido en el torneo europeo ni mucho menos con los ‘Reds’ que decidieron dejarlo libre.

Loris Karius es un personaje poco querido por los hinchas de Liverpool. No lo perdonan esos dos errores que cometió luego de estar realizando una final aceptable ante el Real Madrid. Es más, Jürgen Klopp lo borró completamente de su plantel, no lo quería ni de suplente.

Su primer error fue a los 50 minutos. El encuentro entre Real Madrid y Liverpool estaba parejo. Es todo indicaba a que se irían al alargue en esa gran final. Sin embargo, Loris Karius en su afán de sacar rápido con la mano estrelló su el balón en el pie de Benzema.

Ese error cambió el rumbo del partido. Todo Liverpool se vino abajo. Loris Karius reclamaba al árbitro, pero solo era una pequeña muestra que ya había perdido el control de sus emociones. Y así terminó redondeando un partido para el olvido.

Cuando el partido iba 2-1, Liverpool se volcó en busca del empate. El Real Madrid solo esperaba que el árbitro haga sonar su silbato. Sin embargo, a los 83 minutos, Gareth Bale sacó un remate que no debía causar problemas. Loris Karius en su desesperación intentó rechazar el disparo con los puños y el balón terminó pifiando hacia su arco.

Hace tres años de la 3ª Champions del Real Madrid.

De la chilena de Bale en Kiev.

De la pesadilla de Loris Karius.#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/AeQTMIlU15 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 26, 2020

“No pude dormir por dos días. Es una locura que desde el anonimato me insulten y hasta me amenacen de muerte. Todo tiene un límite. Las escenas corren por mi cabeza una y otra vez… Lo siento infinitamente por mis compañeros, por ustedes, los fans, y por todo el personal”, escribió Loris Karius en su cuenta de Instagram.

El portero alemán con 24 años vivió el peor momento de su carrera. Tuvo que recibir ayuda psicológica y lo que decidieron en Liverpool era prestarlo para no exponerlo a los insultos. Además, ya no estaba en los planes del equipo.

-QUÉ FUE DE SU VIDA-

Tras esa final de Champions League, Loris Karius cambió de equipo. Dejó Liverpool y se fue a préstamo por dos años al Besiktas. Sus primeros meses en el cuadro turco no fueron los mejores. El arquero alemán volvió tener algunos errores muy comentados.

A pesar de ello, recibió la confianza de todo el plantel. Así se fue ganando la titularidad durante dos temporadas. Pero su estadía en el Besiktas comenzó a hacerse conflictiva en su último año. Según la prensa turca, Karius estaba reclamando unos pagos pendientes a su equipo.

Loris Karius recibió dos goles en seis minutos en la Europa League. (Foto: AFP)

Entonces, el arquero comenzó una disputa con los directivos de club turco. Disputa que no llegó a buen puerto. Solo desencadenó que Loris Karius rompa su contrato con el Besiktas. Una noticia que sorprendió a todos porque era el arquero titular.

“Hoy he terminado mi contrato con el Besiktas. Es una pena que acabe así, pero he hecho todo para resolver la situación sin problemas. He tenido paciencia durante meses, hablando con la dirección una y otra vez. Desafortunadamente no han intentado resolver este problema, e incluso han rechazado mi sugerencia de ayudar aceptando un recorte salarial “, escribió el guardameta alemán en su cuenta en Instagram.

Los números de Loris Karius tampoco fueron los mejores con el Besiktas. En total disputó 67 partidos, recibió 95 goles y solo terminó 14 encuentros sin recibir goles. No ganó ningún título con el conjunto turco.

Karius lo hace de nuevo ⚽️🤦🏻‍♂️



Un nuevo blooper de Loris Karius, esta vez en la #UEL, el arquero de Besiktas falló y abrió la puerta para que su equipo perdiera 4-2 contra el Slovan Bratislava en la primer fecha de la competencia. #Cancheros pic.twitter.com/8jMmFXLMjC — A Tres Cuartos De Cancha (@A3CuartosDe) September 19, 2019

Tras dejar Besiktas, Loris Karius aceptó la oferta de volver a Alemania y fichó por el Unión Berlín. Cuando pensó que iba seguir sumando minutos, el portero se topó con otra realidad. No pudo ganarse el puesto en el conjunto alemán.

Con el Unión Berlín solo jugó 5 encuentros y 27 estuvo en la banca de suplentes. En todos esos encuentros recibió 4 goles y en 3 de ellos terminó con el arco invicto. Por su costo, no logró quedarse en el equipo alemán.

Karius es nuevo jugador del Union Berlin.

Para esta temporada tuvo que regresar a Liverpool. Y otra vez comenzaron los problemas. El arquero quería ganarse un lugar, pero era considerado el cuarto arquero del equipo por detrás de Alisson, Adrián San Miguel y el canterano Kelleher.

Además, Jürgen Klopp lo borró de la Champions League y no lo convoca ni como suplente. Loris Karius tenía la oportunidad de ir a otros equipos, pero decidió quedarse. Sin embargo, parece que ya se dio cuenta que su futuro está lejos de Liverpool. Es por eso que llegó a un acuerdo para ser agente libre. Sin duda, pronto recibiremos más noticias sobre él.

Liverpool venció 2-0 a Tottenham y conquistó su sexta Champions en Madrid. (Foto: AFP)

