Salvo algunas excepciones, las ligas europeas convocan a los mejores jugadores del planeta, quienes luchan palmo a palmo por conseguir trofeos domésticos y alcanzar la gloria en la Champions League. Sin embargo, existen jugadores nacidos en el viejo continente que no militan en ninguna de esas competencias y tienen un valor de mercado bastante importante.

10. Andrés Iniesta

El volante español, campeón del mundo con su selección en Sudáfrica 2010 y multicampeón con el FC Barcelona, decidió dar los últimos pasos de su carrera alejado del cuadro catalán y de su natal país. ‘El Cerebro’ juega actualmente en el Vissel Kobe y tiene un valor de mercado de 3.2 millones de euros.

9. Mario Mandzukic

El delantero croata tuvo gran éxito en la Juventus y el Bayern Múnich. Asimismo, también tuvo destacadas actuaciones en el Atlético de Madrid. En diciembre del 2019 se marchó a Al-Duhail S.C.; sin embargo, se encuentra a tiempo de volver. Su valor de mercado es de cuatro millones de euros.

8. Sebastián Giovinco

El italiano de 33 años es uno de los últimos mediapuntas talentosos que exportó la Serie A. No obstante, el ariete no pudo consolidarse y tuvo que emigrar. Actualmente destaca en el Al-Halil de Arabia Saudita. Su valor es de 4.5 millones de euros.

7. Marko Marin

El volante nacionalizado alemán tiene una trayectoria sólida en grandes equipos de Europa como Werder Bremen, Sevilla, Chelsea o la Estrella Roja de Belgrado. No obstante, en 2020 fue fichado por Al-Ahli. Su valor de mercado es de 4.8 millones de euros.

6. Jonathan Viera

El ariete español fue reconocido mundialmente por sus buenas actuaciones en el UD Las Palmas. Sin embargo, prefirió su estabilidad económica y decidió ficha por el Beijing FC de la Liga China. Su valor de mercado es de 4.8 millones de euros.

5. Marouane Fellaini

Mundialista con su selección de Bélgica y una gran carrera en clubes como Everton y Manchester United, el volante espigado decidió continuar su carrera en el Shandong Luneng. Su valor de mercado es de 5.5 millones de euros.

4. Alejandro Pozuelo

El español puede jugar como volante o segundo delantero. Estuvo en clubes como Real Betis, KRC Genk y en 2019 decidió fichar por el Toronto FC de la MLS. Su valor de mercado es de 6.8 millones de euros.

3. Marek Hamsik

El ex Napoli, pese a solo tener 32 años, decidió continuar su carrera en el Dalian Pro F.C. de la Superliga China. Pese a ser el antiguo goleador histórico del ex equipo de Maradona (Mertens lo superó), Hamsik no continuó su carrera en Europa. Su valor de mercado es de 6.8 millones de euros.

2. Stephan El Shaarawy

El extremo italiano fue una de las grandes promesas de la década pasada pero nunca pudo rendir al máximo en ningún club. Ni en el AC. Milan ni en la Roma, siempre chispazos de calidad pero nunca un rendimiento sostenido. En 2019 decidió ficha por el Shangai Shenhua de la Superliga China. Su valor de mercado es de 13 millones de euros.

1. Marko Arnautovic

El delantero austriaco tuvo grandes apariciones en el Stoke City y el West Ham, pero nunca pudo demostrar su valía en un grande de Europa. Actualmente milita en el Shangai SIPG de la Superliga China. Su valor de mercado es de 16 millones de euros.

